Yaya Touré não gostou de vazamento de vídeo pelo Botafogo

O vazamento de um vídeo preparado pelo Botafogo para o anúncio do volante Yaya Touré deixou o jogador incomodado. Segundo apurou o MEIA HORA, apesar da insatisfação do astro da Costa do Marfim, a diretoria alvinegra trabalhou rápido nos bastidores para contornar a situação. Em General Severiano, o desfecho positivo da contratação é visto como praticamente certo, restando apenas o recebimento do contrato assinado.

Menos de uma semana depois de encerrar as conversas com o atleta de 36 anos, o agente de Yaya Touré fez novos contatos com o clube e avisou que o camisa 42 aceitou se mudar para o Brasil para disputar o Campeonato Brasileiro. O anúncio oficial só não saiu nesta sexta por causa do vazamento do vídeo.

O Botafogo espera dar a boa notícia aos seus torcedores ainda nesta sexta, mas, caso não haja tempo, a expectativa é de que tudo seja resolvido até o final da semana. Yaya Touré vai defender o Glorioso pelas próximas três temporadas, mas o vínculo terá uma cláusula em que ambas as partes poderão desfazer o acordo no final do ano sem ônus.

O desejo do Botafogo era ter o volante no Campeonato Carioca, mas a família de Yaya se recusou a se mudar agora pelo fato dos três filhos do casal estar na reta final do ano letivo na Inglaterra, que termina em maio.