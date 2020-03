Presidente do Botafogo fala sobre Yaya Toure: 'Tem 80% de chance que ele venha'

Rio - A expectativa pela possível chegada de Yaya Toure domina o dia a dia do Botafogo. No desembarque da delegação do Alvinegro antes do duelo contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Rio, Nelson Mufarrej falou sobre a negociação com o marfinense.



O presidente do Botafogo fez questão de dizer que existe esperanca quanto à chegada, mas que ainda não há nada concreto. Por outro lado, Mufarrej pediu para a torcida valorizar Keisuke Honda. O japonês vai estrear pelo Glorioso na próxima terça-feira, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil.



"A gente tem esperança de que vai se realizar, mas na minha opinião não tem nada realizado para que se concretize. Temos que nos focar esses dias na estreia do Honda. Pedir a torcida para ir ao estádio e mostrar nosso potencial. Conto com todos na terça para apresentar o Honda e fazer bela partida. Nesse meio tempo vamos caminhar com o Yaya", afirmou.



O mandatário reiterou que não gosta de trabalhar com prazo, mas que a balança está mais para um lado positivo da negociação.



Estamos ansiosos. Não gosto de prazo, mas vejo que temos uns 80% de chances de que ele venha. Faltam uns detalhes confidenciais ainda. Vamos focar no Honda - explicou.