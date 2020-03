Rio - Após ser superior no primeiro tempo, o Botafogo "apagou" na etapa final e acabou derrotado pelo Flamengo no clássico disputado na noite deste sábado, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Paulo Autuori fez justamente este alerta, garantindo que não pode se repetir o que aconteceu.



"O jogo são 90 minutos. Fazer um tempo bom e outro ruim não dá. A primeira parte nos deu a ideia do caminho que temos que pegar. Depois do gol, acho que temos que ser mais fortes mentalmente. Não ir abaixo, tem que continuar fazendo as coisas que estavam boas", alertou o treinador durante a conversa com os jornalistas após a partida.



"Temos que ter capacidade tética, estratégica e mental. Tivemos boas chances na primeira parte, subimos a marcação, e o Flamengo não teve chance excepcional. Agora é focar no jogo de terça. Falei com os jogadores que sabemos o caminho para crescer, mas exige sacrifício".



Com o resultado, o Flamengo chegou a seis pontos, na liderança do Grupo A da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O Botafogo, por sua vez, está em quinto lugar no grupo, com três pontos. Pela competição, ambas as equipes voltam a campo no próximo dia 15: enquanto o Rubro-Negro recebe a Portuguesa, o Alvinegro pega o Bangu. Antes, o Fla enfrenta o Barcelona de Guayaquil, na quarta, pela Conmebol Libertadores, e o Bota, na terça, pega o Paraná pela Copa do Brasil. Autuori finalizou falando sobre a sequência do trabalho.



"São jogos diferentes (Flamengo e Paraná). O problema não é só a gente, mas o adversário que impõe algumas situações. Não é vergonha assumir que temos carências. Temos que construir uma equipe. Não podemos lamentar. Não gosto de pensar no que não temos. Não podemos ter resquícios do passado", finalizou o treinador alvinegro.