Botafogo larga na frente por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil

Rio- Sem sustos e com uma atuação segura, o Botafogo abriu vantagem por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, o time bateu o Paraná por 1 a 0 — gol do atacante Luiz Fernando —, e joga por um empate na próxima quarta-feira, na Vila Capanema, para se classificar.

Mesmo sem o apoiador Keisuke Honda, que teve sua estreia adiada para domingo, também no Niltão, diante do Bangu, pela quarta rodada da Taça Rio, a galera chegou junto para apoiar a equipe. E fez a diferença. Além de manter a chama acesa pela conquista de um título inédito, o Glorioso aproveita para dar um respiro nas contas, uma vez que já faturou R$ 3,9 milhões de bônus por participar das primeira e segunda fases. Se avançar, ganha mais R$ 2 milhões, valor de extrema importância para amenizar os problemas financeiros na temporada.

Em campo, o time fez valer o fator casa e partiu para dentro do Paraná. Mais rápido na troca de passes e forçando a saída de bola tricolor, os comandados do técnico Paulo Autuori iniciaram o jogo com pressão e bem distribuído em campo. E logo aos 11 minutos funcionou: Luiz Fernando foi lançado em velocidade pela direita, entrou na área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Marcos. Animado, o Alvinegro só não foi para o intervalo mais confortável por causa do travessão e de um peixinho sem direção, ambas as chances criadas por Bruno Nazário.

No segundo tempo, até pela necessidade do resultado, os visitantes saíram mais para o abafa. Só que a marcação alvinegra, muito em função da grande atuação do jovem volante Caio Alexandre, deu o suporte necessário para não deixar a zaga exposta. Na reta final o time cansou, mas por causa das alterações do técnico Paulo Autuori. Ele tirou Alex Santana e colocou o equatoriano Gabriel Cortez, que ficou perdido no meio. Com isso, o Glorioso sofreu uma leve pressão, venceu, mas não convenceu.