Botafogo encerra negociações com Yaya Touré

Rio - Após semanas de negociação, o Botafogo decidiu por um fim na tentativa de contratar o meia marfinense Yaya Touré. O experiente jogador não chegou a um acerto e não será reforço do clube carioca para a atual temporada.

O sonho do Botafogo de contratar o jogador começou no mês passado. Após algumas conversas, a negociação acabou se esfriando por conta de motivos pessoais. Depois, o clube e o atleta retomaram o contato e o acordo poderia acontecer para a disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, as partes acabaram decidindo novamente por uma solução negativa.

Yaya Touré, de 36 anos, é considerado um dos principais jogadores africanos de todos os tempos. Ele teve passagens marcantes por clubes importantes da Europa como: Manchester City e Barcelona. Sua última experiência no futebol foi na China.