Ex-Botafogo, Jobson é demitido após pênalti perdido, expulsão, karaokê e polêmica

Rio - Anunciado como reforço do Independente-PA há duas semanas para a disputa do Campeonato Estadual e da Série D do Campeonato Brasileiro, Jobson foi demitido do clube após polêmicas envolvendo o atleta.

Pelo Independente, Jobson não marcou nenhum gol. Na estreia, o atacante entrou no intervalo da vitória por 1 a 0 sobre o Itupiranga, válido pela sexta rodada do Estadual, entrando no intervalo da partida.

Em seu segundo jogo pelo Independente, Jobson entrou como titular, mas perdeu um pênalti e foi expulso aos 21 minutos do segundo tempo. Ao todo, foram 111 minutos em campo com a camisa do 'Galo Elétrico'. Após o jogo que foi goleado por 4 a 1, Jobson foi flagrado em um karaokê bebendo e cantando.



"Ele foi expulso e acabou indo cantar em uma casa de show após o jogo. Muitos torcedores mostraram o vídeo e decidimos tomar esta providência de dispensar o jogador após comum acordo", disse Deley Santos, presidente do Independente.



O mandatário garantiu que a demissão de Jobson aconteceu após comum acordo entre o clube e o atleta.