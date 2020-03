Luto! Ex-jogador do Botafogo morre aos 21 anos, vítima de problema renal

Rio - Ex-jogador do Botafogo, Ramonzinho, de apenas 21 anos, morreu nesta quarta-feira por conta de complicações no quadro de insuficiência renal grave decorrente de uma síndrome nefrótica que o atleta sofria desde o ano passado. O clube carioca emitiu uma nota de pesar em site.

Ramonzinho fez parte da categoria de base Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, antes de ser contratado pelo Corinthians em 2017. O meia disputou a Copa São Paulo de 2018 e, depois se transferiu para o Botafogo. Ele ficou na equipe carioca até 2019 e estava atualmente sem clube.



Confira a nota do Botafogo:

"Com imenso pesar e tristeza, o Botafogo de Futebol e Regatas lamenta o falecimento do ex-atleta das categorias de base Ramonzinho. O jovem atacante, que lutava contra um quadro de insuficiência renal grave decorrente de síndrome nefrótica desde o ano passado, faleceu nesta quarta-feira (18/03), aos 21 anos.



Habilidoso e promissor, Ramonzinho atuou na equipe Sub-20 do Glorioso entre as temporadas de 2018 e 2019. O Botafogo decreta luto e manifesta sua solidariedade a familiares e amigos nesse momento difícil."