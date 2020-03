Ídolo do Botafogo, Jefferson alerta torcida: 'É tempo de ficar em casa'

Rio - A pandemia do coronavírus está mobilizando o atual plantel e jogadores marcantes na história do Botafogo. Neste domingo, Jefferson, o terceiro atleta com mais partidas pelo Glorioso na história, enviou um recado à torcida com o intuito de reforçar os cuidados neste surto gerado pelo COVID-19.



"A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo da terra, há tempo de plantar e há tempo de colher. E esse é o nosso tempo de ficar em casa para que esse vírus não se espalhe. Em breve nós vamos voltar às nossas vidas e rotinas, mas para isso hoje é tempo de ficar em casa, com a família. Vamos orar para que esse vírus possa passar o mais rápido possível e que Deus venha nos abençoar", afirmou.



O ex-goleiro fez questão de enfatizar a importância de levar a sério as normas de segurança contra a transmissão do coronavírus. Nas redes sociais, o Botafogo também divulga medidas de prevenção com certa frequência.



Diante da pandemia, o futebol brasileiro está paralisado. O Botafogo, por consequência, suspendeu todas as atividades até a situação de saúde e segurança no país melhore.