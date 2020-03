Botafogo defende adequação do calendário brasileiro ao europeu já neste ano

Rio - A paralisação do futebol em razão da pandemia do novo coronavírus reacendeu o debate entre dirigentes sobre a necessidade de adequação do calendário do futebol brasileiro ao europeu. O Botafogo é um dos clubes favoráveis à mudança. Em entrevista ao jornal O Globo, no último domingo, o integrante do Comitê Gestor do futebol do Alvinegro Carlos Augusto Montenegro defendeu que o próximo Campeonato Brasileiro já seja disputado no novo formato, com jogos de agosto a maio.



"É uma oportunidade para o Brasil entrar no primeiro mundo. Sair da contramão. Seria um ato de grandeza da CBF. Isso deve ser proposto para o bem do futebol. Vamos buscar novos recursos começando com um novo calendário".



A questão ainda está longe de um consenso entre os que discutem os rumos do esporte. O principal argumento dos que se posicionam contra a mudança é evitar que partidas aconteçam no ápice do verão. Montenegro, no entanto, rebateu a questão.



"Nós já fazemos pré-temporada em janeiro. Não tem essa desculpa do calor. E hoje, em junho, julho, tem jogo no Nordeste com 30, 32 graus", disse o dirigente alvinegro.



O ex-presidente do Glorioso defendeu que o próximo Campeonato Brasileiro já seja disputado no novo formato, com início em 15 de agosto e término em 30 de maio. O primeiro semestre de 2021 seria, assim, dedicado à conclusão de competições pendentes durante a pausa gerada pela pandemia.



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adota posição mais conservadora e defende que uma alteração desta magnitude deve ser feita com convicção, não apenas pelas circunstâncias de momento. Outra dificuldade no horizonte é a necessidade de diálogo com a Conmebol responsável pelas datas das Copa Libertadores e Sul-Americana.