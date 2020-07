Rio - Após as boas temporadas realizadas pelo Botafogo no basquete, a modalidade corre risco de acabar. Patrocinadora do esporte no Alvinegro, a Tim, que gerava mais de R$ 3 milhões por ano ao clube, mudou os contratos após a renovação. Agora a quantia será repassada a projetos de cultura.

De acordo com o 'Globoesporte.com', por conta do ocorrido, o basquete pode ser interrompido. A modalidade custa ao todo R$ 4 milhões ao ano, que era coberto pela parceira com a Tim e Ambev. Alexandre Brito, VP de esportes olímpicos, Gláucio Cruz, diretor de esporte, pediram demissão na última semana.