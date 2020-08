Presidente do Botafogo detona arbitragem em partida da Copa do Brasil: 'Nível muito baixo'

Rio - O presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej, não gostou nada da atuação do árbitro Vinicius Furlan (SP) na partida contra o Paraná , pela Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira, pela Copa do Brasil. O mandatário classificou o desempenho como "lamentável" e reclamou de alguns lances da partida.

"Mais uma atuação lamentável da arbitragem. Nível muito baixo. Pênalti claro não marcado, erros no gol do adversário e péssimo posicionamento do juiz em campo. Não é porque ganhamos que vamos deixar de manifestar nossa plena insatisfação. Precisam de uniformidade de critérios. Fica impossível competir desse jeito. O clube tem sido prejudicado reiteradas vezes, jogo após jogo, seja no Brasileiro ou na Copa do Brasil. Isso não podemos aceitar", esbravejou.

Dentro de campo, o Botafogo conseguiu vencer o Paraná por 2 a 1 e avançou à próxima fase da Copa do Brasil.