Kalou aparece no BID e pode fazer estreia pelo Botafogo neste sábado

Rio - O segundo reforço de renome internacional do Botafogo para a temporada está liberado para entrar em campo. O nome de Salomon Kalou apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira e ele, consequentemente, pode estrear pelo Alvinegro.

Treinando normalmente desde a última semana, o novo camisa 8 do Glorioso pode ser relacionado contra o Internacional, no próximo sábado, às 17h, no Estádio Nilton Santos, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo vai passar por Paulo Autuori de levar o marfinense ao banco ou não.Ao lado de Keisuke Honda, Kalou é a principal contratação do Botafogo para 2020. Com carreira consolidada no Chelsea, o marfinense estava no Hertha Berlin, da Alemanha, mas não entra em campo há cerca de oito meses.