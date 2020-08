Mais uma pedreira no Niltão

Com o moral elevado após a classificação na Copa do Brasil, o Botafogo encara hoje, às 17h, no Nilton Santos, a terceira pedreira consecutiva no Campeonato Brasileiro. O adversário da vez é o Internacional, líder isolado, mas o que já não assusta o time de Paulo Autuori, que vem se acostumando a atrapalhar a vida dos favoritos ao título.

Sem vergonha de priorizar a defesa e letal nos contra-ataques, o Glorioso bateu o badalado Atlético-MG por 2 a 1 no Niltão, pela terceira rodada, quando o time de Jorge Sampaoli liderava a competição. Em seguida, só não venceu o Flamengo, atual campeão, por causa de um pênalti no fim — o jogo terminou empatado em 1 a 1. E a fórmula para tentar superar o Colorado, melhor ataque da competição, com oito gols, não deve ser diferente.

Se conseguir a segunda vitória no Brasileiro, o Botafogo, atualmente na 11ª colocação, chegará a nove pontos e pode até 'dormir' na zona de classificação à Libertadores mesmo com um jogo a menos. Além de vencer, o Fogão precisa torcer para o Fluminense não ganhar o Vasco, às 19h, no Maracanã.

Kalou não fará a estreia

Apesar de ter sido regularizado na CBF, o marfinense Kalou não foi relacionado para encarar o Internacional e sua estreia ficou para quarta-feira, contra o Coritiba, também no Nilton Santos. Pelo longo tempo de inatividade — o atacante não atua desde novembro do ano passado, quando estava no Hertha Berlim, da Alemanha —, Autuori optou por deixá-lo fora da partida de hoje

Enquanto Kalou não joga, a responsabilidade de puxar os contra-ataques fica com o jovem Luis Henrique, principal opção de velocidade do time. Como no último jogo, a tendência é que ele forme a dupla de ataque com Pedro Raul. Matheus Babi também é opção.