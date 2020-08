Rio - O Botafogo terá um desfalque para enfrentar o Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, neste sábado. O meia japonês Honda foi poupado para o confronto, que será realizado, no estádio do Nilton Santos, às 19 horas.

O favorito para ocupar a função do experiente jogador é Luiz Otávio. Sem Honda, o Botafogo também não poderá contar com Salomon Kalou. Apesar do marfinense ter sido regularizado, Paulo Autuori deve promover a sua estreia somente contra o Coritiba, na próxima quarta-feira.

A equipe carioca deve entrar em campo com: Gatito Fernández, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Caio Alexandre, Luiz Otávio, Bruno Nazário e Guilherme Santos; Luis Henrique e Pedro Raul.