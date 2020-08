Rio - O bom momento do Botafogo no começo do Brasileiro tem feito o experiente treinador Paulo Autuori receber elogios. Bastante vitorioso, o técnico estava um pouco afastado de bons trabalhos no futebol brasileiro. De acordo com o comentarista da Rede Globo, Paulo Vinícius Coelho, o comandante está vivendo um momento especial no Glorioso.

"O Autuori é uma figura enigmática um pouco, porque passou um bom tempo sem grandes trabalhos como técnico e decidiu que não seria mais técnico. Voltou ao Botafogo como técnico porque tem identificação dos anos 90, o bichinho picou ele de novo, está trabalhando muito bem, com brilho nos olhos, no processo de reconstrução do Botafogo", afirmou.

Recentemente, o treinador afirmou que não deverá permanecer muito tempo na função no clube. Porém, deverá ocupar um outro cargo no Botafogo. Na opinião de PVC, a equipe carioca está formando um time competitivo.

"O Botafogo é o único grande do Rio que não ganhou Copa do Brasil, esse ano é possível. Está fazendo time organizado e competitivo, não é brilhante, mas compete, ganha do Atlético-MG, estava ganhando do Flamengo, isso em reconstrução", disse.