Botafogo tem dois gols anulados pelo VAR e perde invencibilidade no Brasileiro para o Internacional

Rio - Foi bom enquanto durou, mas acabou a invencibilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Em sua quinta partida, o Alvinegro perdeu por 2 a 0 para o líder Internacional, no Nilton Santos, e deu adeus à sequência de dez jogos sem derrota. Thiago Galhardo e Boschilia marcaram os gols do Colorado.

Depois de entrar em campo sonhando em dormir no G-6, o time de Paulo Autuori sofreu um verdadeiro choque de realidade. Com a primeira derrota, o time permanece com seis pontos e continua na parte de baixo da tabela, mais perto da zona de rebaixamento. Mas vale ressaltar que a equipe ainda tem um jogo adiado, pela primeira rodada, contra o Bahia.



As constantes mudanças na escalação, que vinham dando certo nos últimos jogos, desta vez tiveram o efeito contrário. Sem Honda e Luis Henrique, poupados, o time não manteve o nível de atuação e foi presa fácil para o Internacional.



Desatento, o Botafogo viu o líder abrir o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo, em jogada toda construída por velhos conhecidos. Rodrigo Lindoso passou para Moisés, que cruzou na medida para Thiago Galhardo, completamente desmarcado, anotar de cabeça o seu quarto gol no Brasileiro e assumir a artilharia isolada da competição.



O Alvinegro ainda voltou a falhar aos 27. Em lance de indecisão da defesa, Thiago Galhardo roubou a bola em meio a cinco marcadores e serviu Boschilia, que ficou livre para balançar a rede.



POLÊMICA COM O VAR



E foi só depois de sofrer dois gols que o Botafogo conseguiu acordar para o jogo. Matheus Babi até conseguiu marcar ainda no primeiro tempo, mas o VAR flagrou impedimento de Rhuan. Na etapa final, veio o lance mais polêmico: Babi cruzou para Bruno Nazário marcar, mas o VAR entrou novamente em ação para apontar uma falta duvidosa no atacante na origem da jogada. O árbitro Thiago Duarte Peixoto decidiu anular.



Irritado com as interferências, o goleiro Gatito Fernández derrubou o monitor do árbitro de vídeo ao sair de campo. A atitude pode render uma punição severa ao paraguaio.