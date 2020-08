Rio - O zagueiro Ruan Renato e o volante Cícero estão fora dos planos do Botafogo. A dupla foi liberada pelo Glorioso nesta quinta-feira para negociar com outros clubes e escolher um novo destino.

A decisão contou com a aprovação do técnico Paulo Autuori. Ele se reuniu com os atletas e agradeceu pelos serviços prestados.

Além de Ruan Renato e Cícero, Danilo Barcellos também está de saída do Glorioso. O lateral deve acertar em breve sua transferência para o Fluminense.