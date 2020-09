Rio - A derrota do Botafogo para o Internacional, com dois gols anulados pelo VAR deixou o goleiro Gatito Fernández revoltado. O paraguaio chutou a cabine do árbitro de vídeo, após a partida. Na opinião do apresentador da Fox Sports, Benjamin Back, a atitude do jogador foi compreensível.

"Gatito saiu chutando o equipamento do VAR após a derrota do Botafogo. Não vou incentivar essa atitude, mas ela é compreensível! O VAR no Brasil está sendo pessimamente usado! Não há critério, a demora para se tomar um decisão está tirando toda a dinâmica do jogo e, por fim, nossos árbitros resolveram transferir a responsabilidade para o VAR! E para terminar, o gol que foi anulado do Botafogo foi algo simplesmente inacreditável!!", escreveu.

O goleiro poderá, no entanto, pegar um gancho de até seis jogos de suspensão por conta da atitude. No dia seguinte ao ocorrido, Gatito se desculpou pela atitude, mas voltou a atacar o VAR.