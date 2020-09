Com todos os olhares voltados para a estreia do marfinense Salomon Kalou, o Botafogo encara hoje o Coritiba, às 20h30, no Niltão, para tentar se recuperar da primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Mais um craque internacional para fazer companhia a Honda no Glorioso, o atacante foi relacionado por Paulo Autuori pela primeira vez.

Apesar da grande expectativa em torno de uma das principais contratações do clube para a temporada, Kalou não tem presença garantida no time titular. A tendência, inclusive, é que ele comece no banco de reservas. Há nove meses sem entrar em campo, o ritmo de jogo ainda não é o ideal, mas Kalou apresenta boa forma física.

Saindo do banco ou entre os 11 iniciais, fato é que o atacante de 34 anos já se tornou a maior esperança de gols para o torcedor alvinegro, ansioso pela estreia do craque. Nas redes sociais, Kalou mostrou que fez até um corte de cabelo especial — e cheio de estilo — para ir a campo.

Além do marfinense, o Botafogo conta hoje com as voltas do atacante Luis Henrique e do meia Honda, poupados na derrota por 2 a 0 para o Internacional, no último sábado. Sem Victor Luís, recuperando-se de cirurgia no apêndice, e Danilo Barcelos, que rescindiu o contrato para assinar com o Fluminense, Guilherme Santos deve ser recuado para voltar à lateral esquerda, sua posição de origem. O zagueiro Rafael Forster também pode exercer a função.

Caso Autuori opte por começar com Kalou entre os titulares, Luis Henrique e Pedro Raul devem completar o trio de ataque. É mais provável, porém, que a dupla tenha a companhia de Matheus Babi no início do jogo.