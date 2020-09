Gatito tem julgamento marcado e pode desfalcar Botafogo na Copa do Brasil por chute no VAR

Rio - O goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, teve seu julgamento marcado pelo STJD para a próxima quinta-feira, às 10h. Ele irá à júri por ter chutado o equipamento do VAR após a derrota do Botafogo para o Internacional, no Estádio Nilton Santos, quando o alvinegro teve dois gols polêmicos anulados.