Botafogo busca acordos para rescindir com dois jogadores do elenco

Rio - Danilo Barcelos, Cícero e Ruan Renato estavam na lista de dispensáveis do Botafogo no início da semana. O primeiro já acertou a rescisão e, inclusive, foi anunciado como reforço do Fluminense . No entanto, os outros dois ainda não tem situação definida. Por isso, o Alvinegro busca um acordo para não ocorrer um novo 'caso Carli'.O zagueiro Joel Carli deixou o clube há alguns meses, mas a situação se tornou uma briga judicial à medida que o defensor acionou o Botafogo na Justiça cobrando uma indenização. De acordo com o portal 'Ge.com', o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro e o vice comercial, Ricardo Rotemberg, são os que estão cuidando da situação.