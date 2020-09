Victor Luis é liberado pelo departamento médico e poderá jogar contra o Athletico-PR

Com isso, o retorno do jogador à equipe titular vai depender do técnico Paulo Autuori, que enfrentava um problema para definir quem seria o titular da posição no duelo contra o Furacão. Na segunda, foi constatada uma lesão na coxa esquerda de Guilherme Santos, e o treinador só tinha as opções do jovem Hugo, da base, e Rafael Forster, que poderia jogar improvisado na lateral.



Por outro lado, o comandante do time de General Severiano não poderá contar com os atacantes Pedro Raul e Luis Henrique,, que ficaram de fora do último jogo contra o Corinthians, e não viajaram com o grupo para Curitiba. O ataque deve ser formado pelo marfinense Salomon Kalou e Matheus Babi.



Além de Victor Luís, o Botafogo poderá contar com o colombiano Carlos Rentería, que foi regularizado e teve seu nome divulgado no Boletim informativo diário (BID) da CBF. Ele poderá fazer a sua estreia com a camisa do Alvinegro e será uma das opções no banco de reservas.



Neste sentido, a equipe deve ir a campo com a seguinte escalação: Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário e Victor Luis; Kalou e Matheus Babi.