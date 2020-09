Fogão volta a sofrer empate no fim

A sina de empates continua a perseguir o Glorioso no Campeonato Brasileiro. Em mais um daqueles jogos que só acontecem com o Botafogo, o time empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e terminou uma partida em igualdade pela sexta vez na competição, mais que qualquer outra equipe. Victor Luis, de pênalti, abriu o placar, e Ravanelli empatou.

Cada vez mais perto da zona de rebaixamento, com oito pontos, o Alvinegro ainda igualou seu maior jejum de vitórias no Brasileiro desde 2014: cinco jogos. E pela terceira vez na competição, o time de Paulo Autuori cedeu o empate nos minutos finais e ainda teve sorte por não levar a virada, já que Nikão desperdiçou um pênalti já nos acréscimos.

Num primeiro tempo que foi praticamente de um time só, Cavalieri — que entrou na vaga de Gatito, com lesão na coxa direita — precisou mostrou serviço logo no primeiro minuto. Fabinho fez ótima jogada individual e, cara a cara, exigiu uma grande defesa do goleiro. A primeira boa chance do Alvinegro só aconteceu nos últimos minutos da etapa inicial, quando Bruno Nazário balançou a rede contra seu ex-clube. Mais uma vez, porém, o VAR frustrou o Botafogo ao flagrar impedimento de Caio Alexandre na jogada.

Mais ligado, o Glorioso voltou melhor para a etapa final, mas tinha dificuldade no setor de criação. Aos 31 minutos, porém, Alvarado chegou atrasado em dividida com Rhuan dentro da área e o árbitro Vinicius Gonçalves Dias marcou pênalti. Victor Luis, que atuou pela primeira vez após se recuperar de uma apendicite, converteu a cobrança.

Quando tudo caminhava para o fim do jejum de vitórias, o Botafogo pôs tudo a perder mais uma vez nos minutos finais. Aos 42, Ravanelli deixou tudo igual após desatenção da defesa. No minuto seguinte, a bola tocou no braço de Rafael Forster dentro da área. Pênalti para o Furacão. Na cobrança, Nikão isolou. Aos 50, mais um susto: Geuvânio acertou uma bomba no travessão de Cavalieri.

No fim, um misto de alívio e frustração para os alvinegros, que viram o time quase sair vitorioso e, pouco depois, tão perto de ser derrotado. Coisas que só acontecem com o Botafogo...