Lesionado, Gatito Fernández segue de fora e Diego Cavalieri será titular contra o Vasco

Rio - Neste domingo, o Botafogo encara o Vasco, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, no Nilton Santos. Todavia, o técnico Paulo Autuori não poderá contar novamente com o goleiro Gatito Fernández, que se recupera de uma lesão da coxa direita.

Com isso, o arqueiro Diego Cavalieiri será titular pelo segundo jogo consecutivo, já que atuou contra o Athletico-PR, em Curitiba, na última quarta. O experiente jogador teve uma boa atuação e fez uma jogo seguro contra o Furacão, não tendo culpa no gol de empate do adversário no final da partida.

No entanto, Gatito poderá desfalcar o Botafogo por mais tempo, já que aguarda o julgamento após chutar a cabine do VAR, que fica à beira do gramado, após a partida entre Botafogo e Internacional, na sexta rodada do Brasileirão. O julgamento foi adiado devido ao pedido do Alvinegro para produzir "provas judiciais", que foi acatado pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD.

Cabe salientar que o goleiro foi denunciado no artigo 219 no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A pena prevê punição de 30 a 180 dias, multa, que pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil, além do pagamento pelo dano causado na cabine do árbitro de vídeo, organizada pela CBF.