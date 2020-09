Montenegro diz que Botafogo é o 'maior freguês do Vasco' e critica jogadores

Rio - Após a derrota do Botafogo para o Vasco por 3 a 2 no último domingo, o ex-presidente e atual membro do comitê de futebol alvinegro, Carlos Augusto Montegro, teve um áudio vazado em que comentou sobre o favoritismo do cruz-maltino diante da "freguesia" do alvinegro de General Severiano.

LEIA MAIS: Confira mais informações sobre o Botafogo



"O Botafogo é o maior freguês da história do Vasco. O Vasco tem 160 vitórias, a gente tem 80. É o único clube que tem essa disparidade. Já vi jogos onde o Botafogo jogou melhor e perdeu. Com os grandes times, nós dominávamos o jogo e perdíamos".



O ex-mandatário também comentou que o plantel possui jogadores fracos do ponto vista técnico, mas que tem tido um percentual maior de acerto do que de erros na contratação de atletas. Além disos, Montenegro também chamou atenção para o comportamento da torcida em relação ao Pedro Raul, que deixou de ser querido e passou a ser contestado. "O Botafogo é o maior freguês da história do Vasco. O Vasco tem 160 vitórias, a gente tem 80. É o único clube que tem essa disparidade. Já vi jogos onde o Botafogo jogou melhor e perdeu. Com os grandes times, nós dominávamos o jogo e perdíamos".O ex-mandatário também comentou que o plantel possui jogadores fracos do ponto vista técnico, mas que tem tido um percentual maior de acerto do que de erros na contratação de atletas. Além disos, Montenegro também chamou atenção para o comportamento da torcida em relação ao Pedro Raul, que deixou de ser querido e passou a ser contestado.