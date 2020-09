Marcinho vai passar por novo procedimento e desfalca o Botafogo por mais seis semanas

Rio - O retorno de Marcinho aos gramados será postergado. O lateral não teve uma nova lesão, mas terá que passar por um novo procedimento médico no joelho direito, região que lesionou em janeiro. O atleta do Alvinegro está a caminho de São Paulo ainda na manhã desta terça-feira para tratar dos próximos passos da recuperação.

Marcinho estava na fase final da transição muscular para retornar aos gramados, mas a soltura na região do joelho direito cedeu. Isso não representa uma nova lesão. O lateral-direito terá que passar por uma artroscopia simples na região e a tendência é que o tempo de recuperação seja curto.O defensor vai se tratar com o doutor Joaquim Grava, um médico que é amigo e tem relação com a família do atleta. O lateral-direito gostou da segurança passada pelo profissional e escolheu passar pelo próximo passo da recuperação em São Paulo.A artroscopia servirá para fazer uma 'limpeza' no joelho direito do atleta. O procedimento é considerado simples. O lateral, portanto, não participará das partidas contra o Vasco, pela quarta fase da Copa do Brasil.