Torcedores do Botafogo fazem protesto nos arredores do Nilton Santos

Rio - Dois dias após a derrota para o Vasco no Brasileiro, alguns torcedores do Botafogo decidiram fazer um protesto nos arredores do Nilton Santos. Com uma faixa escrita "Time de Frouxos", os alvinegros se manifestaram contra a equipe, que está na zona de rebaixamento do Brasileiro.

Copa do Brasil é Obrigação !!!! pic.twitter.com/ieWaTfj4jF — FÚRIA JOVEM DO BOTAFOGO (@FuriaOficial01) September 15, 2020

Outras mensagens como "respeita a nossa história" e "Copa do Brasil é obrigação" também foram ostentadas. O Alvinegro vive um momento delicado na temporada. Apesar de poucas derrotas no Brasileiro, a equipe comandada por Autuori empatou bastante e por isso pontuou pouco.

O Botafogo voltará a enfrentar o Vasco, nesta quinta-feira. No entanto, desta vez, o confronto é válido pela quarta fase da Copa do Brasil.