Por questões salariais, Botafogo não vai renovar com Marcinho

O Botafogo decidiu encerrar as negociações para renovar o contrato do lateral-direito Marcinho, uma das principais revelações recentes do clube. A diretoria entende que o salário do jogador está fora da realidade financeira atual e só cogita voltar atrás caso ele aceite reduzir sua pedida. Como o vínculo termina no fim do ano, o atleta está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe.

A relação de Marcinho com o Botafogo já não era das melhores desde o início do ano, justamente pela falta de uma acordo pela renovação e do interesse de outros clubes. A decisão do jogador de realizar fora do clube o tratamento de uma lesão no joelho direito, sofrida em janeiro e que ainda o deixa fora de combate, só aumentou o desgaste.

O lateral-direito viajou nesta terça-feira para São Paulo, onde, mais uma vez, vai realizar uma cirurgia no joelho por conta própria. A postura irritou ainda mais os dirigentes, que decretaram o fim das negociações. Ele ainda não tem data previsão para voltar aos gramados.

Sem Marcinho, as opções de Paulo Autuori para a posição são o uruguaio Barrandeguy e Kevin, mas ambos ainda não convenceram enquanto Marcinho se recupera da lesão. O primeiro, inclusive, foi um dos alvos do protesto da torcida realizado na tarde de hoje no Nilton Santos.