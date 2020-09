Paulo Autuori comemora vitória sobre o Vasco após sequência ruim: 'Temos jogado bem'

Rio - O Botafogo saiu na frente para buscar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Alvinegro superou o Vasco por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Após a partida, Paulo Autuori afirmou que o desempenho recente da equipe pedia por um resultado positivo.

"O Botafogo tem jogado os jogos para ganhar. Deveríamos estar surfando mais em cima da tabela do Brasileiro, deixamos alguns pontos no final do jogo. A equipe tem feito bons jogos, nada de excepcional. Tem sido sólida ao longo dos jogos e estava levando gols em lances pontuais. Contra o Vasco, no domingo passado, fizemos um belo jogo, e estivemos bem hoje de novo. Atitude, disponibilidade física... Setembro será um mês muito difícil para nós, sem possibilidade de descanso", analisou.Matheus Babi, novamente, foi às redes. O camisa 9 marcou o gol da vitória e foi alvo de elogios de Autuori."O Babi, por aquilo que estávamos vendo no treino antes de a competições voltarem, dificilmente ficaria fora de jogos. Eu falo muito de equipe, as individualidades aparecerem por espontaneidade", elogiou.No fim do segundo tempo, o Botafogo temeu por uma situação física. Um minuto após ter feito a terceira parada de substituição, Honda e Gatito reclamaram de dores musculares. Os dois se seguraram até o apito final e a parte mental da equipe foi enaltecida."Minha preocupação foi antes do Fernando entrar perguntar como estavam Kalou e Honda. Logo depois o Honda caiu e já não podíamos fazer mais nada. Se olhar foi só pela parte física, cinco substituições descaracteriza muito a equipe, ainda mais em um jogo como esse. Eu só o farei se for necessário. A equipe foi muito bem na parte mental hoje", afirmou.