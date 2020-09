Técnico do Botafogo, Autuori diz: ‘Minha trajetória como técnico está para terminar'

Rio - O técnico do Botafogo, Paulo Autuori, deve encerrar sua carreira como treinador em breve. Em entrevista ao programa “Pequeno Grande Círculo”, do “Sportv”, que teve trecho exibido durante o “Troca de Passes” desta quinta-feira, ele garantiu que o trabalho à frente do Glorioso será seu último.

"A minha trajetória como treinador está para terminar em curtíssimo tempo. Depois não quero mais isso, quero proporcionar oportunidade a novos técnicos. Como treinador pode afirmar que é o meu último trabalho e me cobrar quando quiser", declarou Autuori.

Autuori já havia decidido não treinar mais nenhum clube, mas voltou atrás por gratidão ao Botafogo. Ele ainda pode seguir no clube em algum cargo caso o projeto S/A engrene.