Convocado para a seleção paraguaia, Gatito deve desfalcar o Botafogo em três rodadas do Campeonato Brasileiro

O goleiro Gatito Fernández voltou de lesão na última quinta-feira, contra o Vasco, mas já tem data marcada para desfalcar o Botafogo mais uma vez. Convocado pelo técnico Eduardo Berizzo, o arqueiro vai defender a seleção paraguaia nos duelos contra o Peru, dia 8 de outubro, e Venezuela, dia 13, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e deve ser baixa para Paulo Autuori em pelo menos três partidas do Campeonato Brasileiro.

Por conta dos compromissos com a seleção, Gatito já é desfalque certo para os jogos contra o Palmeiras, dia 7 de outubro, no Nilton Santos, e o Sport, dia 11, na Ilha do Retiro. É provável que ele também não enfrente o Grêmio, dia 14 ou 15, em Porto Alegre, já que ele é titular absoluto do Paraguai e teria pouco tempo para se recuperar. Diego Cavalieri será seu substituto.

Gatito ainda corre de ser suspenso por até 180 dias por ter derrubado o equipamento do VAR após a derrota por 2 a 0 para o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Alvinegro teve dois gols anulados. O julgamento foi adiado pelo STJD e ainda não tem data para acontecer.