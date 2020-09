Jogador campeão da Copinha pelo Internacional é sondado pelo Botafogo

Rio - O Botafogo monitora a situação de um jogador que há muito tempo está na lista de alvos do clube. Trata-se de Cesinha, meio-campista de 19 anos que atualmente está emprestado ao Internacional, mas pertence ao Três Passos Atlético Clube (TAC), do Rio Grande do Sul, equipe de boa relação com o Alvinegro nos bastidores. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Collar e confirmada pelo LANCE!.

Cesinha está emprestado ao Internacional até dezembro. O Colorado tem uma opção de compra, mas até agora não deu indícios que vai exercê-la. O próprio jogador, por não ter recebido chances na categoria profissional com Eduardo Coudet, também pensa em uma mudança de ares para seguir a carreira. O Botafogo sondou a situação do jogador junto ao TAC.



O meio-campista foi campeão da última Copa São Paulo de Futebol júnior e capitão do Internacional na conquista sobre o Grêmio. O sucesso, contudo, não subiu de categoria: Cesinha não entrou em campo pelo time profissional da equipe gaúcha.



A boa relação entre Botafogo e TAC pode pesar para um desfecho positivo ao Alvinegro em relação a Cesinha. O clube gaúcho detém os direitos de Luís Henrique, um dos principais jogadores do time carioca, e outros atletas que estão na equipe sub-20 do Glorioso.



Se o Internacional realmente não expressar a opção de compra até dezembro, o destino mais provável é o Botafogo. O clube de General Severiano fez um contato oficial junto ao TAC manifestando o interesse no jogador, tanto para compor a equipe sub-20 e participar do profissional, comandado por Paulo Autuori. A decisão, agora, passa pelos times gaúchos.



Cesinha é um desejo antigo do Botafogo. Em 2017, quando o Alvinegro iniciou a parceria com o TAC, o meio-campista foi um dos primeiros jogadores monitorados pelo departamento de base do clube, mas ele já havia fechado com o Internacional. Desde então, o Alvinegro monitora a situação do camisa 10 em busca de trazê-lo ao Rio de Janeiro.