Botafogo empata com o Santos e iguala maior jejum de vitórias no Brasileiro desde 2014

Segue o drama do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez em pleno Nilton Santos, o Alvinegro empatou em 0 a 0 com o Santos e igualou seu pior jejum de vitórias na competição desde 2014, ano em que caiu para a Série B. Há sete jogos sem vencer, o time fica na zona de rebaixamento pela segunda rodada seguida.

Com apenas um triunfo, o Botafogo é o time com menos vitórias no Brasileiro. Por outro lado, se mantém como o que mais empatou até aqui — sete vezes — ao lado do Grêmio. Com dez pontos, somente dois a mais que o lanterna Goiás, a equipe caiu para a 18ª posição numa campanha que começa a ganhar contornos dramáticos para os alvinegros.

Apesar da importância do duelo na luta contra o rebaixamento, Paulo Autuori poupou boa parte dos titulares visando a jogo decisivo de quarta-feira, pela Copa do Brasil. Com mudança de esquema tático — do 3-5-2 para o 4-4-2, o mistão teve as entradas de Fernando e Rhuan, pratas de casa, além de Rentería e Davi Araújo, titulares pela primeira vez.

Movimentado desde o início, o jogo teve muitas chances para os dois lados. O Santos começou melhor, pressionando as saídas de bola e empurrando o Botafogo para o campo de defesa. Victor Luís, em cima da linha, evitou que o placar fosse aberto ainda no primeiro tempo em finalização de Arthur Gomes. O Glorioso conseguiu equilibrar as ações a partir dos 20 minutos e teve chances com Davi Araújo e Kalou.

No fim do primeiro tempo, um susto quase jogou os planos de Autuori por água abaixo. O árbitro José Mendonça Silva Júnior expulsou Caio Alexandre após entrada forte em Diego Pituca, mas voltou atrás e deu apenas o cartão amarelo após rever o lance no monitor do VAR.

O ritmo não caiu na etapa final, mas que mandou na partida foi o Santos. Apático, o Botafogo não conseguiu encaixar os contra-ataques e foi encurralado. Autuori até levou Honda a campo para tentar buscar os três pontos, mas nada adiantou. Só não foi pior porque o time paulista perdeu um caminhão de chances e graças à boa atuação de Gatito Fernández.