Lazaroni citou bons números, mas Botafogo não traduziu em vitória Vítor Silva / Botafogo / Divulgação

Por Lance

Rio - O tão procurado primeiro volante foi achado. O Botafogo fechou a contratação de José Welison junto ao Atlético-MG. O atleta de 25 anos chega por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca de 2021. A informação foi dada primeiro pelo "GE" e confirmada pelo LANCE!.



Publicidade

Os salários serão divididos entre Botafogo e Atlético-MG, com cada equipe pagando a metade dos vencimentos do atleta. A diretoria do Glorioso espera que José Welison realize exames médicos nesta quinta-feira antes de assinar o vínculo.





José Welison foi revelado pelo Vitória, onde se destacou até que foi contratado pela equipe mineira, por empréstimo, em 2018. No ano passado, o volante foi comprado em definitivo pelo Atlético-MG, mas perdeu espaço com a chegada de Jorge Sampaoli. A última vez que entrou em campo foi no começo de março - em 2020, ele fez nove partidas.



O jogador esteve envolvido na negociação envolvendo Éverson e o Atlético-MG. Na teoria, José Welison iria para o Santos como uma forma de compensação na transferência, mas a mudança na presidência no Peixe fez com que o clube paulista desistisse da negociação.



Com o volante contratado, a diretoria do Botafogo agora concentra forças na chegada de um atacante de lado. O plano A é Ronald, do Botafogo-SP, mas o clube de General Severiano começa a explorar outras opções pela dificuldade da negociação.