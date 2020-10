Bruno Lazaroni lamenta empate Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Rio - O Botafogo tem dois problemas para enfrentar o Cuiabá, pela Copa do Brasil, nesta terça-feira. De acordo com o portal 'Fogo na Rede', o lateral Guilherme Santos e o meia Éder Bessa testaram positivo para o novo coronavírus. Os atletas foram afastados dos treinamentos e estão sendo monitorados pelo departamento médico do clube.

Tanto Guilherme Santos quanto Éder Bessa não costumam iniciar as partidas no Botafogo de Bruno Lazaroni, mas entravam no decorrer da partida. Os jogadores devem ficar 10 dias longe das atividades e do clube, respeitando o protocolo da CBF. O jogo contra o Cuiabá ocorre às 21h30, no Nilton Santos, pelas oitavas de final da competição.