Bruno Lazaroni Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Rio - Após uma semana cheia de treinamentos, o Botafogo volta a campo, nesta terça-feira, para enfrentar o Cuiabá nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em entrevista ao 'Donos da Bola Rio', o técnico Bruno Lazaroni projetou o duelo contra o adversário, que está no G-4 da Série B e aproveitou para comentar alguns pontos a corrigir no Alvinegro.

"Acima de tudo acredito que vamos enfrentar um adversário forte, independentemente de qualquer coisa, é motivante jogar Copa do Brasil contra o Botafogo, tem questão financeira, então estamos esperando o melhor Cuiabá no jogo de amanhã. Vi alguns jogos do Cuiabá ao longo da Série B. Tem se caracterizado por fazer gols na transição, não deve subir tanto as linhas, acredito que vá ter postura conservadora", disse o técnico, que emendou:



"Algo que incomoda bastante é a questão de levar gol no fim dos jogos, que não premiou o desempenho que tivemos, como contra Corinthians, Flamengo e Athletico-PR. É detalhe específico em cada partida, ter mais malandragem, segurar a bola, ter tranquilidade, evitar erros individuais e coletivos. Outro ponto é a questão dos empates, não conseguimos ser efetivos nas oportunidades que criamos, como contra o Goiás", encerrou.