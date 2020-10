Dirigente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro Vitor Silva/Botafogo

Rio - O ex-presidente e atual momento do comitê executivo de futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, convocou uma entrevista coletiva nesta quarta-feira. O dia foi de muita turbulência, após as declarações de Felipe Neto, youtuber e patrocinador do clube, e da saída de Bruno Lazaroni do comando técnico do Glorioso . Sem poupar as palavras, Montenegro falou sobre o atual momento do clube.

"As pessoas não entendem que o clube está falido, que não tem dinheiro para pagar água e luz, ficam pedindo Luxemburgo, Abel, contratações, mas não sabem que subimos alguns atletas na marra, a própria efetivação do Bruno foi por falta de dinheiro", afirmou Montenegro.

Apesar da situação delicada e do tom duro durante a coletiva, o ex-presidente afirmou que não irá deixar nesse momento a sua função no Botafogo.

"Eu já estava com vontade de sair, mas agora eu não posso, pois seria covarde. Poderia desmarcar essa entrevista, mas preferi fazer. Essa será uma entrevista histórica, pois será a última que pretendo fazer. A ideia do comitê preservou algumas pessoas no Botafogo, quem mais aparecemos somos eu e Rotenberg. Coloco a cara e acabo pagando por isso, mas não vou mudar com 66 anos. Está na hora de eu sair, pois está me fazendo mal", disse.

Sobre Felipe Neto, Montenegro afirmou que o youtuber se comprometeu a dar um auxilio financeiro, porém, acabou voltando atrás. "O próprio Felipe Neto, que eu gosto muito, se comprometeu a botar R$ 3 milhões e depois desistiu. Tentaram falar com ele por um mês e ele não retornou. Não tem problema, o dinheiro é dele e ele põe se quiser. Pode acreditar em um momento e desacreditar em outro", contou.