Gatito fernandez, goleiro do Botafogo. Foto: Gilvan de Souza Gilvan de Souza

Por O Dia

Rio - A situação do Botafogo não está nada fácil. Após as declarações de Felipe Neto, ex-patrocinador do clube, e Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo, o Alvinegro pode perder um de seus principais jogadores. Na última quarta-feira, o empresário de Gatito Fernández afirmou que está procurando um novo clube para o jogador.

"Eu estou trabalhando com o Gatito e estamos vendo opções para ele ser transferido", disse Augusto Paraja à rádio paraguaia 'Monumental 1080AM'. Aos 32 anos, Gatito é um dos pilares do atual elenco do Botafogo e tem contrato com a equipe até o fim do ano que vem. Ao todo, soma 146 partidas pelo Alvinegro e conquistou o Campeonato Carioca de 2018.