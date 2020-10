O presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej Vítor Silva/SSPress/BFR

Rio - O Botafogo segue em busca de um novo treinador para a assumir o cargo antes ocupado por Bruno Lazaroni. De acordo com o 'Globoesporte.com', o Alvinegro fez uma oferta para Lisca, do América-MG, mas o técnico recusou a proposta. O Coritiba também sondou o comandante do Coelho, mas o convite não foi aceito.

Ainda segundo o portal, tanto a oferta do Botafogo quanto a do Coritiba foram superiores ao salário que Lisca recebe no América-MG, mesmo assim o técnico preferiu ficar no clube mineiro. O contrato do comandante com o Coelho vai até o final de janeiro de 2021, quando se encerra a série B do Campeonato Brasileiro.