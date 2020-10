Bruno Lazaroni estreou no comando do Botafogo como treinador efetivado Gilvan de Souza

Rio - O Botafogo tem um nome definido para possivelmente assumir como treinador. Alexandre Gallo é a prioridade na lista de Túlio Lustosa para comandar a equipe do Alvinegro até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021.

O diretor de futebol terá uma reunião com o treinador na tarde desta quinta-feira. Os contatos iniciais foram positivos e a tendência é, com a conversa andando, Alexandre Gallo seja anunciado como comandante do Botafogo ainda nesta sexta-feira.



O último trabalho de Alexandre Gallo foi no São Caetano. Na equipe do interior, foi campeão da Série A-2 do Campeonato Paulista, a segunda divisão estadual. Antes, ele havia passado pelo Atlético-MG como diretor de futebol.



Alexandre Gallo treinou uma equipe de primeira divisão do Brasileirão pela última vez em 2017. Na época, o comandante esteve à frente do Vitória, mas foi demitido por resultados negativos, deixando a equipe na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro.