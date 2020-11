Victor Luis será uma das novidades do Botafogo no Clássico Vovô Vitor Silva / Botafogo

Rio - O Botafogo desperdiçou uma chance de vitória no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Alvinegro empatou em 2 a 2 com o Ceará, no Nilton Santos, pela 19ª rodada. O primeiro gol foi marcado por Honda, de pênalti. Quando a partida estava 2 a 1 para o Glorioso, Victor Luís, de novo na marca da cal, teve a chance de aumentar a vantagem, mas o lateral finalizou para a fora.



"Eu dei a bola para ele (Honda) bater, aí ele pediu para eu bater porque tinha batido o primeiro. A gente tem que ser homem o suficiente para reconhecer os nossos erros. O time se entregou demais, eu tive a responsabilidade nos meus pés e assumo totalmente esse empate. Estou correndo o máximo que posso, mas é digno que eu assuma o resultado. A equipe se desdobrou e eu infelizmente não consegui concluir. Vou seguir em frente, creio que vou passar desse momento. Temos que aparecer nos momentos ruins também. Nada mais digno como homem", afirmou, emocionado, ao "Premiere".





O resultado não é positivo para o Botafogo, que pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Enquanto isso, o clube de General Severiano vive um período conturbado fora de campo: ainda sem treinador definido para o restante da temporada e passando por protestos da torcida.



"É muito difícil lidar com as conturbações que o clube tem. Se nós falarmos que isso não respinga dentro de campo estamos mentindo. Não procuro me pronunciar sobre isso, mas é difícil. As pessoas tem que pensar em um só Botafogo, tanto dentro quanto fora de campo. Deixar a vaidade de lado, deixar de pensar no eu e pensar no clube. Aí sim o Botafogo vai conseguir a retornar a ter a grande história que teve", completou o lateral.