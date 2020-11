Tulio Lustosa, gerente de futebol do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Rio - O Botafogo está perto de anunciar um novo treinador. De acordo com o site "Fogãonet", a contratação de um treinador estrangeiro ganhou força nos últimos dias e o nome do favorito já foi definido.

A definição sobre o alvo para o cargo não coube apenas ao gerente de futebol Túlio Lustoza. Também contou com a opinião e aval de membros importantes do comitê executivo de futebol. A ideia é anunciar o substituto de Bruno Lazaroni até quarta-feira, já que o clube aguarda a assinatura do contrato.

Ainda sem treinador, o Glorioso volta a campo nesta terça-feira, contra o Cuiabá, pela Copa do Brasil. O preparador de goleiros Flávio Tenius comandará a equipe novamente.