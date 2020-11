Felipe Neto Reprodução Internet

Por O Dia

Rio - Em profunda crise financeira e no futebol, o Botafogo teve os bastidores escancarados na última semana pelo ex-investidor e torcedor do clube, Felipe Neto. O empresário explanou as negociações sobre a Botafogo S/A e criticou os dirigentes do clube. Na última segunda-feira, o youtuber participou de uma entrevista com o jornalista Fabiano Bandeira e afirmou que o clube precisa investir em inteligência.

"A solução é inverter a pirâmide, investir na tomada de decisão. Está gastando dinheiro na base da pirâmide, que é jogador. Acima tem o setor de inteligência, gerência, diretoria até chegar ao vice-presidente, que nem remunerado é. Se somar o salário de cinco jogadores inúteis do clube, paga o investimento necessário. Esse setor de inteligência impediria a contratação de cinco novos jogadores inúteis. Quando se injeta dinheiro na tomada de conclusão, se pensa melhor. É difícil porque é gestão amadora", disse Felipe Neto, que emendou:



"No futebol tem que inverter a pirâmide. Pega R$ 100 mil, que não paga um Alex Santana e injeta na tomada de decisão. Mas aí é o seguinte. Não deixa mais cartola contratar ou empresário dizer que jogador é maravilhoso. Deixa essa galera de estratégia contratar. Solução tem, tinha que acontecer amanhã", encerrou.