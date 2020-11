Honda. Cuiaba x Botafogo pela Copa do Brasil na Arena Pantanal. 03 de Novembro de 2020, Cuiaba, MT, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vítor Silva/Botafogo

Por LANCE!

Rio - O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil. Na última terça-feira, o Alvinegro empatou com o Cuiabá em 0 a 0 e se despediu da competição sendo derrotado no placar agregado, já que perdeu o primeiro jogo, por 1 a 0, no Nilton Santos. O time carioca acumula mais uma decepção na competição nacional, e chegou ao terceiro ano consecutivo sendo eliminado por um time que não ocupava a Série A do Campeonato Brasileiro.

O sonho de conquistar o inédito título da Copa do Brasil está mais uma vez adiado para o Botafogo, que, no ano passado, também teve eliminação inesperada ao perder para o Juventude e ser eliminado na terceira fase da competição. Em 2019, o Juventude estava na Série C do Brasileirão. Atualmente, o clube gaúcho está em 4º lugar da Série B e luta pelo acesso para elite.

Em 2018, a primeira fase da Copa do Brasil era disputada em jogo único. O Botafogo, que tinha a vantagem do empate, mas perdeu por 2 a 1 para a Aparecidense e foi eliminado. Na época, a Aparecidense estava no meio de tabela da Série D do Brasileirão. Atualmente, o clube segue na Série D e busca o acesso.

Com a eliminação mais recente, deste vez para o Cuiabá, atual vice-líder da Série B, o Glorioso chegou ao terceiro ano consecutivo sendo eliminado por uma equipe que não integra a elite do futebol brasileiro.

Apesar do momento ruim dentro de campo e da crise nos bastidores, o Botafogo já precisa pensar no Bahia, adversário do fim de semana, fora de casa, pelo Brasileirão. Para o interino Flavio Tenius, que afirmou ainda não saber se irá comandar o time na Fonte Nova, essa nova eliminação da Copa do Brasil foi muito dolorida, mas não há tempo para lamentar.

"A tristeza é geral. Não tenho que falar nada dos jogadores, eles fizeram o máximo. A bola não entrou. Vamos pensar no que aconteceu, descansar, e não dá para lamentar muito porque já temos jogo no fim de semana. Precisamos vencer. Temos que assimilar essa derrota, que foi muito doída. A partir de amanhã vamos ver. Não sei se já vai chegar o treinador. Vamos voltar a campo, vamos trabalhar. Não temos outra escolha", disse em coletiva.

Lista dos últimos 5 clubes que eliminaram o Botafogo na Copa do Brasil:

2020 - Cuiabá (Série B)

2019 - Juventude (Série C)

2018 - Aparecidense (Série D)

2017 - Flamengo (Série A)

2016 - Cruzeiro (Série A)

2015 - Figueirense (Série A)