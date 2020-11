Gatito Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Rio - Com um edema ósseo no joelho direito, o goleiro do Botafogo Gatito Fernández admitiu que jogou no sacrifício pela seleção paraguaia contra o Peru, no dia 8 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa de 2022. Desde então, o jogador não treina em campo.

Publicidade

"Consegui treinar e no aquecimento da partida contra o Peru senti o joelho. Joguei com infiltração. Não pode fazer treinos no campo desde esse jogo. Estou com a fisioterapia", afirmou Gatito ao programa “Deporte Total”, da Rádio 780 AM.



Publicidade

"Não estive com ele na seleção, mas o conheço, sei que vai acrescentar muito à equipe. Entendi que amanhã (sábado) será apresentado o Ramón Díaz como novo treinador", completou Gatito.