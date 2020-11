Kalou Vitor Silva / Botafogo

Por Lance

Rio - Flávio Tenius, que continuará sendo o treinador na ausência de Ramón Díaz, deve contar com um reforço de peso no Botafogo. Salomon Kalou voltou a treinar e participou da atividade realizada nesta sexta-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.



Publicidade

O marfinense não atuava desde a derrota de 3 a 1 para o Grêmio, no dia 14 de outubro. Desde então, vem fazendo um trabalho específico para se livrar de dores e uma pequena lesão na coxa.



Nas redes sociais, o marfinense comemorou o retorno aos gramados. Por meio de uma postagem no Twitter, Salomon Kalou publicou uma foto sorrindo e com a legenda: "De volta".



Recuperado, o camisa 8 participou sem limitações da atividade e deve ser opção para enfrentar o Bahia, no próximo domingo, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Além do marfinense, outra novidade no Alvinegro deve ser o retorno de Carlos Rentería. O colombiano, que também estava afastado por lesão, voltou a treinar e deve viajar para Salvador.