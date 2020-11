Ramón Díaz Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 21:07

Rio - Contratado recentemente pelo Botafogo, o técnico Ramón Diaz teve que viajar para a Argentina para realizar uma cirurgia de retirada de um nódulo na garganta. De acordo com o Emiliano Diaz, filho do treinador, o pai já recebeu alta e se recupera do processo cirúrgico em casa, no Paraguai.

Publicidade

Emiliano conversou com o SporTV antes do jogo contra o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, no Nilton Santos. Ramón Diaz deve ficar 10 dias de repouso em casa e deve voltar ao Alvinegro na próxima semana para, enfim, comandar o clube na sequência da temporada.