Warley em ação no treino do Botafogo Divulgação

Por Lance

Publicado 18/11/2020 18:25

Rio - Emiliano Díaz ganhou um reforço caseiro para a sequência do Botafogo. Warley venceu o Covid-19 e, recuperado dos sintomas do vírus, voltou a treinar no clube. O atacante participou da atividade realizada na manhã desta quarta-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.

Publicidade

O jogador cumpriu a quarentena em casa, acompanhado à distância do departamento médico do Botafogo. Sem dores no corpo e com os novos exames dando negativo, Warley foi liberado para voltar às atividades na rotina do Glorioso.





Warley vinha sendo utilizado com frequência por Flávio Tenius, treinador interino antes da chegada de Ramón Díaz. Caberá a comissão técnica do argentino - vale ressaltar que o comandante ainda está fora, se recuperando de uma cirurgia - optar pela manutenção do atleta.



O Botafogo enfrenta o Fortaleza no próximo domingo, às 18h15, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e Warley será uma opção.