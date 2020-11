Por O Dia

Rio - O atacante colombiano Teo Gutiérrez está na mira do Botafogo. Um dos nomes indicados pelo técnico Ramón Díaz, o centroavante de 35 anos atualmente defende o Junior Barranquilla, da Colômbia. A informação é do repórter Marcelo Benedetto, da ESPN Argentina.

Apesar do interesse, uma possível investida seria possível apenas no ano que vem, já que o prazo de inscrições fechou nesta sexta-feira . A próxima janela internacional de transferências para o futebol brasileiro só abre no dia 1º de março de 2021.