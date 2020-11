Botafogo x CSA no Estadio Nilton Santos. 21 de Outubro de 2019, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo...Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.. Botafogo x Goias no Estadio Nilton Santos. 09 de Outubro de 2019, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. . Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 20:13

Rio - O Botafogo tem eleições presidenciais marcadas para esta terça-feira. O novo mandatário será escolhido na sede e comandará o clube entre janeiro de 2021 e dezembro de 2024. Representante da chapa 'O Mais Tradicional', Walmer Machado conversou com a 'ESPN' e apresentou propostas. O advogado também aproveitou para criticar a 'Botafogo S/A', a qual classificou como 'fantasia'.

“Naturalmente, a primeira ação será empossar a diretoria e, em sequência, uma auditoria. Nós teremos que tratar os planos administrativos com todos os cuidados necessários. Porém, estamos numa situação em que o futebol está na zona de rebaixamento. Isso preocupa a todos nós botafoguenses. Vamos torcer ardentemente para que o Botafogo saia dessa situação, para que não tenhamos que, logo de imediato, tomar as primeiras medidas para socorrer o clube e tirar essa intranquilidade que ronda o nosso universo de botafoguenses”, disse Walmer, que emendou:



"Primeiramente, a S/A é fantasia. Nunca saiu do papel. Um delírio. O fato de ter uma Sociedade Anônima não significa dizer que vai dar certo. Tem candidato que tem Sociedade Anônima e faliu. Agora, como vai querer iludir o torcedor, vender um produto e não conseguir entregar? O nosso plano B, que talvez seja o plano A, é o plano da gestão compartilhada. Eles querem tratar o futebol como se tratassem empresas, com cláusulas de confidencialidade, pelo CADE, aí não se pode declinar, nem divulgar nada. Mas nesse âmbito do futebol, é impossível essa massa de milhões de torcedores não saber o que está acontecendo. Não tem como entregar 100% a um terceiro. Se as vitórias não aparecerem, eles metem o pé e vão embora. A conta vai para viúva, que no caso é o Botafogo. Então a nossa proposta para administrar o Botafogo é a gestão compartilhada", completou.